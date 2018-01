Tatsumi Kimishima: il secondo anno di vita di Switch sarà cruciale

Intervistato da Yahoo Japan, il presidente di, ha dichiarato che il secondo anno di vita disarà di cruciale importanza per la sempre maggior diffusione della console e per questo la compagnia lavorerà durante per raggiungere gli obiettivi.

Nel primo anno di vita, Nintendo è riuscita a raggiungere sia gli early adopters che i fan storici della casa di Kyoto, conquistando al tempo stesso nuovi giocatori. L'obiettivo adesso è quello di far arrivare Switch anche nelle case delle famiglie e dei giovanissimi, Nintendo continuerà a lavorare per riuscire a soddisfare le esigenze dei consumatori e fare in modo che questi possano divertirsi con Switch per tantissimo tempo.

Ad oggi, Switch ha venduto oltre dieci milioni di pezzi in tutto il mondo, diventando la console venduta più rapidamente di sempre ngli Stati Uniti e superando persino i risultati di Wii al lancio in molti paesi, Italia inclusa.