A tavola con i Guardiani: Bungie svela il Libro di Ricette ufficiale di Destiny!

La chef Victoria Rosenthal si allea con le alte sfere Bungie per esaudire il sogno culinario di ogni Guardiano, e della buona tavola, attraverso la realizzazione del Libro di Ricette ufficiale dell'universo sci-fi di Destiny.

Con questa singolare iniziativa a tema Destiny, la software house statunitense decide di avvalersi dell'esperienza maturata dalla grafica della NASA, nonché autrice del sito Pixelated Provisions e del libro di ricette ufficiale di Fallout, per dare forma a questo progetto editoriale su licenza ufficiale.

Il ricettario di Destiny copre tutto l'arco culinario dell'epopea fantascientifica di Bungie, ivi compreso Destiny 2 Ombre dal Profondo, e ci permette di ricreare i piatti più stravaganti e le prelibatezze da asporto più in voga tra i Guardiani e le autorità che si recano in visita presso il centro di comando dell'Ultima Città della Terra.

All'interno del volume troveremo perciò tantissime idee, ma anche dei consigli e dei suggerimenti pratici per sostituire gli esotici ingredienti utilizzati dagli autori di Bungie per erigere l'impalcatura ludica della famosa serie sparatutto di Destiny, specie durante le fasi degli eventi stagionali in cui è richiesta la ricerca di particolari oggetti consumabili. A corredo di ogni pietanza ci sarà anche una foto esplicativa, una piccola accortezza che ci aiuterà a scongiurare il pericolo di scatenare una fusione termonucleare improvvisa inserendo per sbaglio nel macinapepe una qualche sostanza esplosiva proveniente da una realtà alternativa della Città Sognante.

Il libro di Victoria Rosenthal sarà disponibile in Europa a partire dal 4 agosto del 2020 al prezzo consigliato di 33,03 euro. Nel frattempo, vi ricordiamo che Bungie ha da poco donato 1.6 milioni di dollari in beneficenza per supportare il programma iPad for Kids di Bungie Foundation e Children’s Miracle Network.