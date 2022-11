A tavola con Kratos e Atreus: God of War Ragnarok ha il suo Libro di Ricette

Il vento del Fimbulwinter di God of War Ragnarok mette sempre una gran fame a tutti gli esploratori della dimensione norrena. Perché allora non approfittare del Libro di Ricette Ufficiale di God of War per poter scoprire tutti i segreti culinari delle prelibatezze assaggiate da Kratos e Atreus nel loro ultimo viaggio?

L'ultimo volume realizzato da Victoria Rosenthal e Rick Barba, in realtà, parte dall'avventura vissuta nel 2018 dagli emuli del Fantasma di Sparta e di suo figlio ma è stato alle stampe solo il 15 novembre scorso per 'rendere più gustoso' il lancio da record di God of War Ragnarok.

Il libro, pubblicato da Insight Editions e illustrato da Iris Compiet (disponibile solo in lingua inglese), è composto da 192 pagine e vanta una ricchissima selezione di ricette che traggono spunto dall'epico viaggio intrapreso da Kratos e Atreus nei Nove Regni della dimensione norrena. Ogni pietanza è accompagnata da splendide illustrazioni e dagli immancabili passaggi da compiere per proporre in tavola i piatti più gustosi del folklore norreno e della tradizione culinaria del Nord Europa, dagli spuntini veloci alle pietanze più elaborate.

Qualora foste interessati, trovate il Libro di Ricette di God of War su Amazon al prezzo di 29,59 euro. Sapevate inoltre che God of War Ragnarok ha già vinto il primo GOTY? Il kolossal di Santa Monica è stato insignito del prestigioso premio per il Miglior Gioco dell'Anno dalla giuria della Bilbao International Games Conference, la kermesse videoludica spagnola conosciuta originariamente come Fun & Serious Game Festival.