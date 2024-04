Tavolo da gioco con porta cuffie e porta bevande scontato per poche ore!

Mars Gaming MGD140RGB è un tavolo nero che offre un'ottima postazione da gioco. Bella da vedersi con le luci led ma anche comoda perché lunga 140 cm e con porta bevande e porta cuffie. Oggi puoi prenderla con il 18% di sconto, quindi lo pagherai solo 166,50 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il tavolo produce una moltitudine di effetti Rainbow dinamici e colori selezionabili a distanza. Ottima struttura, con un telaio tubolare in acciaio di alta qualità a forma di Y e pannello laminato in fibra di carbonio resistente ai graffi per stabilità e in grado di reggere fino a 100 kg.

Facile da montare, anche grazie alle chiare istruzioni contenute nella confezione.

Un tappetino è incluso per proteggere l'intera superficie del tavolo e le periferiche su di esso; Con una finitura nano-textile che respinge i liquidi, è facile da pulire e ottimizza il controllo e la precisione del mouse. Non dovrai quindi preoccuparti di macchiarlo o che restino residui o aloni.

Potrai gestire agevolmente lo spazio grazie ai supporti esterni inclusi per appoggiare le cuffie e un eventuale bicchiere o lattina. Consente anche di gestire facilmente i cavi dei dispositivi con delle fessure. Quindi non avrai fastidi o grovigli.

Prendilo ora con il 18% di sconto, pagandolo solo 166,50 euro.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!