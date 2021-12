Tax Credit Videogiochi è operativo: al via le richieste per le agevolazioni fiscali

L'annuncio del Tax Credit dedicato ai videogiochi è stato condiviso dai Ministri Dario Franceschini e Daniele Franco nel corso del maggio di quest'anno. Ora, l'iniziativa è divenuta pienamente operativa.

Le compagnie videoludiche intenzionate a fare domanda per la concessione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa possono infatti procedere con la compilazione dell'apposita domanda. La prima sessione per la presentazione delle candidature è divenuta operativa in data 15 dicembre 2021, e lo resterà sino al prossimo 31 gennaio 2022. Per presentare domanda, le officine creative dovranno procedere tramite l'apposito portale online, raggiungibile con il seguente link:

La concessione delle agevolazioni consentirà ai team di sviluppo selezionati di usufruire di un credito d'imposta pari al 25% del costo di produzione del proprio videogioco, entro un massimale di un milione di euro. Ricordiamo tuttavia che per avere accesso al Tax Credit sarà necessario soddisfare una serie di requisiti, tra i quali figurano:

Sede legale all'interno dello spazio economico europeo;

Essere soggetti alla tassazione italiana per effetto del domicilio fiscale o per presenza di stabile organizzazione in Italia;

Patrimonio netto e capitale sociale non inferiori a 10.000 euro ciascuno;

Una cifra non inferiore al credito d'imposta riconosciuto dovrà essere spesa all'interno dello spazio economico europeo;

Il videogioco oggetto della candidatura dovrà essere "di valore culturale", a insindacabile giudizio di un'apposita commissione;

Il credito d'imposta non può superare il 50% del costo eleggibile del videogioco;

La scadenza per la presentazione delle domande di concessione del, lo ricordiamo, è fissata al prossimo 31 gennaio 2022.