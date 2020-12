Tchia annunciato ai Game Awards: un open world ispirato alla Nuova Caledonia

La nottata dei The Game Awards 2020 ha finalmente preso il via e con il pre-show sono giunte anche le presentazioni delle prime World Premiere in programma per lo show!

Tra queste ultime trova spazio anche Tchia, variopinta avventura open-world ispirata alle atmosfere della Nuova Caledonia, suggestiva isola del Pacifico. La produzione indipendente è stata presentata al pubblico con un reveal trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato offre un primo assaggio delle atmosfere della produzione, che richiama atmosfere, paesaggi, lingua e folklore dell'Oceano Pacifico. L'omonima protagonista Tchia ha inoltre il potere di assumere il controllo di oggetti e animali, per un totale di una trentina di trasformazioni. Tra viaggi via vela, serenate a ritmo di ukulele, insolite creature e percorsi avventurosi, Tchia è al momento stato confermato come in arrivo su PC.



Nel corso del pre-show dei The Game Awards 2020 ha trovato spazio anche l'annuncio di Loop Hero, nuova produzione in pixel art firmata dal publisher Devolver Digital.