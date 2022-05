Tchia arriva nel 2023: lo splendore dell'oceano nel nuovo gameplay trailer

Dopo l'ufficializzazione del posticipo di Tchia agli inizi del 2023, il team di sviluppo della piccola produzione indipendente consola il pubblico con un nuovo gameplay trailer.

Il filmato, che trovate in apertura a questa news, offre una panoramica di quelle che saranno le avventure sottomarine della protagonista. Tra i panorami da sogno ispirati alla Nuova Caledonia, Tchia consentirà ai giocatori di navigare tra atolli incontaminati e barriere coralline. Nessun limite all'esplorazione per la giovane protagonista, che potrà calarsi nelle profondità oceaniche alla ricerca di tesori sommersi e pesci variopinti.

Sviluppato dal team di Awaceb ed edito da Kepler Interactive, Tchia avrebbe dovuto vedere la luce nel corso del 2022, ma gli autori hanno deciso di posticiparne l'esordio ai primi mesi del 2023. L'Indie, lo ricordiamo, approderà su PC (via Epic Games Store) e, in esclusiva console, su PlayStation 4 e PlayStation 5. Presentato per la prima volta in occasione dei The Game Awards 2020, il titolo è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di Tchia anche in occasione dei The Game Awards dell'anno successivo.



All'interno dell'open world ispirato alla Nuova Caledonia, i giocatori potranno trovare una fauna variopinta e una flora lussureggiante, il tutto accompagnato da una colonna sonora a base di ukulele.