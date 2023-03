Tchia come Hogwarts Legacy: completismo al 100% per il Trofeo di Platino su PS Plus

Dopo l'impervio sentiero tracciato da Avalanche per la conquista del Trofeo di Platino in Hogwarts Legacy, anche gli sviluppatori di Awaceb sposano la linea del completismo.

Alla vigilia del lancio dell'interessante avventura Indie ambientata in Nuova Caledonia, trapela in rete la lista dei Trofei del titolo. Stando all'elenco, sembra proprio che i cacciatori di Platino non avranno vita semplice all'interno di Tchia. Per sbloccare il prezioso Trofeo, i giocatori dovranno infatti completare al 100% ogni tipologia di attività disseminata dagli sviluppatori all'interno della loro variopinta avventura.

Oltre a completare la campagna principale, i giocatori dovranno infatti portare a termine anche una serie di missioni secondarie. Sul fronte dell'esplorazione, ad esempio, la piccola protagonista dovrà scovare tutti i falò presenti nel mondo di gioco, così come tutti i porti. Spazio anche all'allenamento musicale, con un Trofeo che richiede il raggiungimento del punteggio massimo in tutte le sfide a ritmo di musica. Tra distruzioni di statue e sblocco di contenuti, la conquista del Trofeo di Platino di Tchia non sembra dunque preannunciarsi troppo semplice.



In attesa del lancio dell'Indie, ricordiamo che Tchia sarà incluso nel catalogo PlayStation Plus Extra a partire dal giorni di pubblicazione, fissato per la giornata di domani, martedì 21 marzo 2023. Oltre che su PlayStation 4 e PlayStation 5, l'avventura debutterà anche su PC, in esclusiva su Epic Game Store.