Tchia ha una data d'uscita: sarà disponibile al day one su PlayStation Plus Extra

Dopo una lunga serie di trailer, video-gameplay e diari degli sviluppatori, ora ci siamo: in occasione del PlayStation State of Play di febbraio 2023 i ragazzi di Awaceb confermano ufficialmente quando la loro avventura tropicale ispirata alla Nuova Caledonia sarà disponibile su PS5 e PS4.

Tchia sbarcherà sulle piattaforme PlayStation,oltre che su PC via Epic Games Store, in data 21 marzo 2023, esattamente all'inizio della primavera come precedentemente confermato dagli sviluppatori. Ma c'è di più: il gioco sarà disponibile subito al lancio su PlayStation Plus Extra, pronto per essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo da tutti gli abbonati al servizio Sony. Per gli iscritti si tratta indubbiamente di una grande occasione per godersi subito un'avventura rilassante ed evocativa, ambientata in un vero e proprio paradiso naturale liberamente esplorabile.

Ma il nostro cammino non sarà soltanto all'insegna del relax: ci sono anche diverse sfide ed ostilità da affrontare prendendo il controllo di oltre 30 diverse specie animali oltre a centinaia di oggetti sparsi attraverso gli scenari. Per ulteriori approfondimenti eccovi il nostro provato di Tchia, che ci ha permesso di farci un'idea più chiara sulle potenzialità del gioco.

Curiosi di vederlo ancora in azione? Eccovi 11 minuti di gameplay di Tchia, capace di scaldare il cuore con i suoi panorami mozzafiato.