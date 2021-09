Tchia: immagini e video dall'open world tropicale in stile Wind Waker per PC, PS4 e PS5

Di ritorno dal PlayStation Showcase con l'annuncio delle versioni PS4 e PS5 di Tchia, gli sviluppatori indipendenti di Awaceb ci rituffano nelle atmosfere caraibiche della loro avventura open world mostrando delle immagini inedite che accompagnano le scene dell'ultimo video gameplay.

Il colorato microcosmo digitale di Tchia trae ispirazione dalle atmosfere della Nuova Caledonia, l'isola dell'Oceano Pacifico che ha dato i natali ai co-fondatori di Awaceb. Il titolo prova così a rievocare i ricchi paesaggi, la cultura, la musica, il folklore e le tradizioni dei popoli della Nuova Caledonia, ma calando il tutto in un contesto originale che consenta agli autori di veicolare un messaggio universale di pace.

Sul fronte del gameplay, Tchia offre agli utenti la possibilità di assumere le sembianze di tutti gli animali e gli oggetti che imperlano il paesaggio: servendosi di questo potere, la protagonista dell'avventura avrà quindi l'opportunità di raccontare la storia della sua terra e dei suoi abitanti con la massima libertà e autonomia.

In maniera non troppo dissimile da Link in Zelda The Wind Waker, anche la giovane protagonista di Tchia può solcare l'oceano con la sua barca e raggiungere le isole di un arcipelago ricco di misteri da scoprire. Tra un viaggio e l'altro, la nostra coraggiosa alter-ego può attivare eventi speciali suonando l'ukulele, interagire con gli abitanti per sbloccare nuove attività e cimentarsi in una serie di sfide uniche per acquisire customizzazioni estetiche e strumenti utili come una torcia elettrica, una fotocamera, una bussola o una fionda.

La commercializzazione di Tchia è prevista nel 2022 su PC, PS4 e PlayStation 5. In calce e in cima alla notizia trovate la galleria immagini e il video mostrato durante il PlayStation Showcase del 9 settembre.