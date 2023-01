Tchia sulle orme di Zelda BOTW e Wind Waker: nuovi dettagli sul gameplay

Di ritorno dalla paradisiaca Nuova Caledonia di Tchia con l'ultimo video diario, i ragazzi del team Awaceb riguadagnano le pagine del PlayStation Blog per descrivere l'esperienza di gioco da vivere nella loro prossima avventura a tinte free roaming destinata ad approdare su PC, PS4 e PlayStation 5.

Dalle colonne del blog istituzionale di Sony Interactive Entertainment, la software house indipendente riassume il lavoro che sta portando avanti in questi ultimi anni per erigere l'impalcatura ludica, narrativa, grafica e artistica di un'opera che, come Tchia, promette di intrattenere gli appassionati di avventure 'zeldesche' veicolando un messaggio universale di pace e comunione con la natura.

Il team Awaceb entra poi nel merito del gameplay per descrivere le attività da completare nei panni di questa giovane esploratrice desiderosa di immergersi nelle atmosfere, nelle usanze e nella cultura della propria terra natale.

Una delle meccaniche principali di Tchia sarà il Salto dell'Anima, grazie al quale potremo controllare qualsiasi oggetto o animale che incontreremo, dalle colombe alle lanterne che illuminano i villaggi fino ad arrivare alle tartarughe e alle noci di cocco. Ad alimentare ulteriormente la vena sandbox e free roaming di Tchia ci penseranno l'ukulele e gli equipaggiamenti a disposizione della nostra intrepida alter-ego, ciascuno in grado di influenzare l'ambiente circostante in vari modi: le melodie speciali apprese con l'ukulele, ad esempio, modificheranno le condizioni atmosferiche, evocheranno piante e creature magiche o aiuteranno la protagonista a risolvere enigmi.

Nello zaino di Tchia ci saranno poi l'aliante, degli strumenti artigianali e tanti altri oggetti: starà ai giocatori decidere come utilizzarli per raggiungere il proprio scopo e scoprire i numerosi segreti di questa avventura che sarà disponibile su PC, PS4 e PlayStation 5 dalla primavera del 2023. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate un interessante video gameplay di Tchia commentato dagli sviluppatori.