Tchia: un paradiso tropicale da esplorare nel video gameplay commentato dagli sviluppatori

Tchia, l'avventura in stile Zelda Wind Waker, torna a mostrarsi in un video gameplay arricchito dal commento Phil Crifo. Il Game Director di Awaceb riapre una finestra sul paradiso tropicale di Tchia per descriverci il gameplay e le atmosfere di questa free roaming ambientata tra le isole della Nuova Caledonia.

Gli spezzoni di gameplay che si alternano in questo nuovo filmato ci permettono di familiarizzare con la tecnica del Soul Jumping, una delle meccaniche ingame più importanti del titolo. Tramite il Soul Jumping, i giocatori potranno assumere il controllo delle creature e di molti degli oggetti che imperlano il paesaggio isolano della Nuova Caledonia.

Il messaggio universale di pace che verrà veicolato da Soul Jumping sarà il perno dell'esperienza di gioco offerta da Tchia, un titolo che esplora la cutura, la musica, il folklore e le tradizioni della Nuova Caledonia dandoci accesso a un paradiso dalle atmosfere caraibiche con tantissime attività da svolgere e un oceano di segreti da scoprire.

Il lancio di questa avventura free roaming dalle atmosfere 'zeldesche' è previsto nei primi mesi del 2023 su PC, PS4 e PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il video di Tchia con lo splendore dell'oceano.