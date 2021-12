Tchia su PC, PS4 e PS5: atmosfere da sogno nel video gameplay dei TGA 2021

Nella cornice dei The Game Awards 2021 che hanno visto trionfare It Takes Two con il GOTY, i ragazzi di Awaceb hanno mostrato delle scene di gameplay inedite di Tchia, la suggestiva avventura open world che porterà le sue atmosfere caraibiche su PC, PS4 e PlayStation 5 nella primavera del 2022.

Il nuovo progetto portato avanti da Awaceb trarrà ispirazione dai paesaggi da sogno della Nuova Caledonia, l'isola dell'Oceano Pacifico che ha dato i natali ai co-fondatori della software house indipendente.

Il colorato microcosmo digitale di Tchia potrà essere esplorato liberamente per immergersi nelle sue atmosfere tra cultura, musica, folklore e tradizioni, veicolando un messaggio universale di pace attraverso le capacità soprannaturali della nostra giovane alter-ego.

Servendosi dei suoi poteri, la protagonista dell'opera potrà assumere le sembianze di tutti gli animali e gli oggetti che popolano il paesaggio: avremo perciò l'opportunità di raccontare la storia della sua terra attraverso delle missioni che ci porteranno a scoprire i numerosi segreti celati dall'isola e dai suoi abitanti.

Sia sul fronte artistico che prettamente ludico, il titolo sembra rifarsi a Zelda The Wind Waker e al più recente Zelda Breath of the Wild, specie per quanto concerne l'utilizzo degli equipaggiamenti per moltiplicare le opportunità di esplorazione. Di particolare interesse sono poi le sessioni di gameplay, e narrative, basate sull'impiego dell'ukulele per sbloccare nuove capacità e interfacciarsi con i PNG e le creature della mappa open world. Cosa ne pensate di Tchia? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il video gameplay dei TGA 2021.