Tchia: la perla ispirata alla Nuova Caledonia ha finalmente una data su Switch

Già pubblicato nel 2023 su console PlayStation e PC via Epic Games Store, e portato successivamente anche su Steam a marzo di quest'anno, Tchia è finalmente pronto per fare il suo debutto anche su Nintendo Switch.

Tchia è riuscito nell'impresa di vendere oltre un milione di copie a solo un mese e mezzo dal lancio originale, e questo ha lasciato incredulo i suoi creatori. Come annunciato al termine del trailer che vi abbiamo riportato in apertura, Tchia è pronto ad espandere ulteriormente la sua fanbase e sarà disponibile a partire dal 27 giugno di quest'anno su Nintendo Switch. Il filmato ci consente di immergerci nelle variopinte ambientazioni che fanno da sfondo alle vicende dell'avventura curata da Awaceb.

Tchia prende luogo in un open-world tropicale: dovrai salvare suo padre dal crudele tiranno Meavora, sovrano dell'arcipelago. Arrampicati, scivola, nuota e salpa in barca tra splendide isole esplorando un ambiente sandbox basato sulla fisica. Affronta i soldati di stoffa creati da Meavora in scontri aperti nei quali potrai contare sulla tua creatività. Prendi il controllo degli animali e degli oggetti che trovi, stringi nuove amicizie e divertiti con il tuo ukulele che puoi suonare davvero.

In attesa che il titolo venga pubblicato su Switch a giugno, avete già da adesso l'opportunità di effettuare il pre-order tramite il Nintendo eShop. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Tchia.

