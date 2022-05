Tchia salta il 2022: nuova finestra di lancio per l'esclusiva console PlayStation

L'evocativa avventura di Awaceb ispirata alla Nuova Caledonia non arriverà nel corso del 2022 come originariamente previsto. La finestra di lancio di Tchia era fissata per la primavera di quest'anno, tuttavia da tempo non si sentiva parlare del gioco e dunque il rinvio suona quasi come una mossa scontata.

L'uscita di Tchia è ora fissata per l'inizio del 2023, un posticipo di quasi un anno per l'opera attesa in esclusiva console PlayStation (sia PS5 che PS4), oltre che su PC tramite l'Epic Games Store. I ragazzi di Awaceb hanno spiegato in un comunicato le ragioni dietro il lungo rinvio, legato alla necessità di maggior tempo per perfezionare ulteriormente la produzione.

"Siamo sconvolti da quanto lontano questo progetto, ispirato da una piccola isola che noi chiamiamo casa, ci ha portato. Dopo tre anni di passione e duro lavoro, dobbiamo dare a noi stessi ed a chiunque ci ha supportato il miglior gioco possibile", spiegano gli sviluppatori, che proseguono: "Per raggiungere questo scopo, abbiamo deciso di spostare la nostra finestra di lancio all'inizio del 2023, questo tempo extra ci permetterà di poter davvero perfezionare ogni aspetto del gioco, compresi tutti quei piccoli dettagli che sappiano renderanno Tchia un'esperienza speciale".

Annunciato ai The Game Awards 2020, Tchia ha offerto atmosfere da sogno nell'ultimo video gameplay mostrato durante i TGA 2021. L'uscita si allontana, ma le premesse per un'avventura che possa catturare l'attenzione dei giocatori sembrano esserci tutte, in attesa di ulteriori filmati inediti che mostrino i progressi della produzione negli ultimi mesi.