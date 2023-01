Tchia: saluti dalla paradisiaca Nuova Caledonia nell'ultimo video-diario

Nonostante qualche intoppo e rinvio, dovremmo quasi esserci: Tchia è stato confermato per il 2023 e presto potremo goderci l'avventura in stile The Legend of Zelda Wind Waker ispirata ad uno scenario da favola, la Nuova Caledonia.

Parlando a proposito del paradiso tropicale che ha ispirato l'opera realizzata dal piccolo studio indipendente Awaceb, gli sviluppatori hanno diffuso su Youtube un nuovo video-diario che si sofferma sul viaggio intrapreso dal team attraverso la reale Nuova Caledonia, situata nel lato sud-occidentale dell'Oceano Pacifico non molto distante dall'Australia. Nel breve filmato diffuso da Awaceb, il secondo di una serie di tre diari collegati allo sviluppo di Tchia, è possibile vedere la flora e la fauna tipica della Nuova Caledonia, che ha offerto tutti gli spunti necessari allo studio per dare vita al loro progetto.

Spiagge evocative, creature affascinanti e panorami mozzafiato sono soltanto una piccola parte di ciò che la Nuova Caledonia ha da offrire: non mancano scenari più selvaggi e meno conosciuti, oltre ad una meravigliosa barriera corallina che caratterizza i mari che circondano l'isola. Tutti elementi ben presenti in Tchia, come dimostrano le sequenze di gameplay incluse nel filmato e che ripropongono in maniera curata e fedele ciò che questo paradiso terrestre ha da offrire.

Ricordiamo che il gioco arriverà su PC, PlayStation 5 e PS4 all'inizio del 2023, sebbene per il momento non ci sia ancora una data precisa. Per un ulteriore assaggio del titolo, non perdetevi il video gameplay di Tchia commentato dagli sviluppatori.