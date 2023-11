Tchia, Steam apre le porte al gioco di Awaceb e Kepler Interactive: arriverà nel 2024

Il viaggio catartico in Nuova Caledonia con Tchia si appresta a raggiungere nuovi lidi, dopo un approdo sul mercato videoludico più che apprezzato: l'avventura sviluppata dai ragazzi di Awaceb e pubblicata da Kepler Interactive approderà prossimamente su Steam, segnando così la fine dell'esclusività appannaggio del client di Epic Games.

Com'è possibile intravedere dalle pagine del client di Valve, infatti, sappiamo che Tchia verrà pubblicato anche su Steam nel 2024, a quasi dodici mesi di distanza dalla sua prima uscita nell'ecosistema PC e PlayStation. Nel maggio 2023, Tchia ha raggiunto la quota di 1 milione di giocatori in un mese e mezzo, lasciando esterrefatta anche la stessa casa di sviluppo che ha dato i natali ad un progetto tanto semplice quanto accattivante.

Ora, però, è il momento di compiere un ulteriore passo in avanti: marzo 2024 sarà la data d'uscita di Tchia su Steam. Sebbene non si conosca il giorno di pubblicazione ad opera di Kepler Interactive, è lecito pensare che giungeranno ulteriori novità nell'arco delle prossime settimane. Tchia è stata una delle sorprese videoludiche di quest'anno, e continuerà ad esserlo nei mesi seguenti per i giocatori del client di Valve, il tutto a partire dai primi mesi del 2024. "Parti insieme a Tchia in un'avventura open-world tropicale: dovrai salvare suo padre dal crudele tiranno Meavora, sovrano dell'arcipelago. Arrampicati, scivola, nuota e salpa in barca tra splendide isole esplorando un ambiente sandbox basato sulla fisica".

Per adesso, non si conosce il prezzo del gioco al lancio. Tuttavia, tutti gli interessati all'open world sandbox Tchia potranno già mettere il titolo nella propria lista dei desideri. Cosa ne pensate di questa uscita che giungerà nei prossimi mesi?