Tchia: il nuovo video gameplay mostra tutta la bellezza del gioco in uscita su PS Plus

Il 21 marzo si avvicina sempre di più e in occasione della conferma ufficiale dell'uscita di Tchia dal day one su PlayStation Plus, l'account YouTube ufficiale PlayStation ha pubblicato l'ultimo video gameplay prima dell'arrivo dell'incantevole Tchia, ormai prossimo alla sua pubblicazione.

Nel dettaglio, il video dedicato all'atteso gioco è stato incentrato sull'esplorazione del mondo di gioco e sulle opzioni di personalizzazione, come ribadito anche dalla descrizione di quanto rilasciato da PlayStation: "Oggi esploreremo il mondo di Tchia e tutte le imperdibili opzioni di personalizzazione e gli oggetti che potrete trovare. Scegliete un'ampia gamma di abiti, dall'abbigliamento casuale streetwear a quelli stravaganti e meravigliosi che vi faranno distinguere dalla folla".

"E la parte migliore? Potrete mescolare e abbinare i pezzi dell'outfit per creare un look unico che rappresenti realmente il vostro stile". L'obiettivo, stando a quanto dichiarato dallo stesso team di sviluppo, è quello di personalizzare quanto il più possibile la propria esperienza, esplorando tutto ciò che il mondo di gioco ha da offrire e progredendo con la storia che esso ha da raccontare.

La personalizzazione del personaggio consentirà anche di indossare capi d'abbigliamento ispirati alla "New Caledorian Culture". Il tutto permetterà inoltre di cambiare il proprio vestiario da cima a fondo: partendo dal cappello, sarà possibile modificare i propri accessori quali collane, pitture facciali, maschere, guanti, ecc. Stessa cosa dicasi per la propria zattera, che potrà essere personalizzate nelle sue fattezze estetiche a proprio piacimento.

Tchia ha molto da offrire ai giocatori pronti a "trovare la gioia nelle piccole cose", con un'inedita avventura in uscita il 21 marzo 2023. Disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC dalla prossima settimana, la ventura produzione targata Awaceb e Kepler Interactive uscirà al day one su PlayStation Plus. Dopo che il paradiso e gli scenari evocativi di Tchia si sono mostrati su PS5 a più riprese, non resta altro che immergersi in questo nuovo mondo.