Team 17: una ristrutturazione aziendale potrebbe portare a numerosi licenziamenti

Secondo alcune indiscrezioni, lo studio del publisher Team 17, al timone di giochi come Worms, Overcooked e Moving Out, avrebbe indetto una Town Hall per informare tutti i propri impiegati di un imminente programma di ristrutturazione aziendale che vede un "significativo" sfoltimento della forza lavoro.

Il provvedimento si inserisce sulla traccia di diversi altre decisioni simili adottate dall'aziende nel ramo videoludico. È il caso, ad esempio, dei licenziamenti di Epic Games, che ha alleggerito il proprio libro paghe di ben 900 dipendenti, o dei ridimensionamenti attuati da CD Projekt RED per il personale in esubero.

Nel caso del Team17, il provvedimento prevede anche l'esternalizzazione delle funzioni di controllo qualità, che saranno assegnate a una compagnia esterna. Già soltanto questa decisione metterà a rischio almeno 50 posti di lavoro all'interno della compagnia.

Molti degli impieghi che saranno tagliati, infatti, pare riguardino i ruoli junior di analisi QA (Quality Assurance), per quanto le voci trapelate non facciano chiarezza sull'impatto che la ristrutturazione aziendale avrà, o potrà avere, sugli altri dipartimenti dell'azienda.

Sempre seguendo le speculazioni, sembra essere stato avviato un processo di consultazioni, il cui termine è previsto per il mese di novembre. Non solo: Team 17 ha confermato l'uscita dell'attuale CEO Michael Pattison, che è stata descritta come "una separazione amichevole". Il dirigente aveva assunto questo ruolo nell'ottobre 2021.