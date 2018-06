Team 17 svela i giochi della sua line-up per l'E3 2018

Team 17, software house britannica nota sopratutto per la celebre serie Worms annuncia la line-up di titoli che saranno presenti alla fiera di Los Angeles dal 12 al 14 Giugno in versione giocabile per i fortunati che potranno partecipare all'evento.

I giochi presenti all'E3 saranno: Genesis: Alpha One (XBOX, PS4, PC) un innovativo FPS Rogue Like sviluppato da Radiation Blue che sarà possibile provare, per la prima volta in assoluto, in versione console; Mugstars (PS4, XBOX, Switch, PC) un gioco d'azione/puzzle sviluppato da Reinkout Games che metterà a dura prova i videogiocatori che dovranno superare nemici all'interno di livelli sandbox con veicoli, trappole e esplosivi; My Time at Portia (PS4, XBOX, Switch, PC) sviluppato da Pathea Games, è un titolo rpg 3D sandbox attualmente in accesso anticipato su Steam ed è ambientato in un bellissimo mondo post-apocalittico ispirato ad Animal Crossing e Harvest Moon; Planet Alpha (PS4, XBOX, Switch, PC) sviluppato da Planet Alpha ApS, è un videogame di avventura con elementi platform e meccaniche stealth dall'ambientazione estremamente curata e peculiare.



Tutti i giochi di Team17 appena elencati, sono previsti per il 2018. Intanto potete dare un'occhiata ai trailer ufficiali.