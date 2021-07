Team Asobi: gli autori di Astro's Playroom al lavoro su un action game 3D per PS5

A seguito del successo riscontrato dal sorprendente Astro's Playroom, titolo preinstallato su PS5 con cui Sony ha voluto mettere in evidenza le potenzialità del DualSense, Team Asobi continua il suo percorso di crescita in vista della realizzazione dei prossimi progetti da portare su PlayStation.

Grazie agli annunci di lavoro pubblicati dalla software house di Sony, possiamo scoprire in anticipo qualche dettaglio sul prossimo titolo su cui i possessori di PS5 potranno mettere le mani nel prossimo futuro. Come leggiamo sul profilo Linkedin di uno degli sviluppatori, Team Asobi è in cerca di un nuovo game designer che contribuirà alla creazione di un nuovo action game 3D.

"Lavoro incentrato sul level design, il tuo ruolo sarà quello di creare una varietà di livelli per un gioco d'azione 3D, ognuno con un ritmo eccezionale e situazioni creative. Il tuo lavoro include anche la generazione di idee di gioco e la supervisione della loro implementazione". Oltre ad essere particolarmente esperto nel campo del level design, il candidato dovrà inoltre dimostrarsi molto creativo ed essere in grado di caratterizzare con un forte senso dell'umorismo il gioco.

Non ci sono dettagli aggiuntivi, ma quanto riportato non esclude affatto che un nuovo capitolo della serie dedicata ad Astro sia nelle prime fasi di sviluppo. Sappiamo tuttavia che Team Asobi si è recentemente ampliato (andando di fatto a sostituire l'ormai defunto Japan Studio), e potrebbe dunque trattarsi di un progetto parallelo. Nell'attesa di scoprire di più, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Astro's Playroom.