Team Crash Bandicoot vs Team Spyro The Dragon: tu da che parte stai?

Crash Bandicoot vs Spyro The Dragon: due mascotte della prima PlayStation che nel corso degli anni hanno raggiunto un pubblico vastissimo su tutte le principali piattaforme, soffrendo però negli ultimi anni un certo calo di visibilità. Ma noi siamo degli inguaribili nostalgici e vogliamo chiederti... sei Team Spyro o Team Crash?

Crash Bandicoot

Il primo Crash Bandicoot esce nel 1996 diventando sin da subito simbolo di PlayStation, un personaggio mascotte al pari di Sonic per SEGA e Super Mario per Nintendo. Crash di Naughty Dog riscuote enorme successo e negli anni seguenti è protagonista di una trilogia che include oltre al gioco originale anche il sequel Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped. Proprio come Super Mario, il peramele (esatto, Crash Bandicoot è un peramele) si cimenta prima con le corse di Crash Team Racing e poi con i party game con Crash Bash.

All'inizio degli anni 2000 Crash Bandicoot cambia editore e diventa un gioco multipiattaforma, sono gli anni di Crash Bandicoot L'ira di Cortex, Crash Twinsanity, Crash of the Titans e Crash Il Dominio sui Mutanti. Il personaggio diventa molto popolare su Game Boy Advance e su telefoni cellulari con una serie di spin-off e giochi minori pensati appositamente per questi dispositivi.

La raccolta Crash Bandicoot N. Sane Trilogy permette a Crash di vivere un seconda giovinezza anche su console casalinghe e proprio grazie al successo di questa compilation, Activision decide di pubblicare Crash Bandicoot 4 It's About Time, il vero sequel di Crash Bandicoot 3 del 1998. Il Prossimo passo? Crash Team Rumble, un gioco multiplayer in uscita il 20 giugno 2023.

Spyro The Dragon

Se Crash Bandicoot è sviluppato da Naughty Dog, Spyro The Dragon è invece un prodotto di Insomniac Games, per ironia della sorte entrambi gli studi appartengono oggi alla famiglia PlayStation mentre Crash e Spyro sono di proprietà Microsoft (ammesso che l'acquisizione di Activision Blizzard vada in porto).

Percorso simile a quello di Crash anche per il draghetto: tre platform di successo sulla prima PlayStation e in seguito nuovi giochi e trilogie multipiattaforma, dalla PS2 al GameCube, passando per Xbox e Game Boy Advance. La stella del draghetto Spyro perde lucentezza a metà degli anni 2000 ma nei primi anni '10 Activision ha una grande idea: lancia la serie Skylanders legandola al Spyro e dando vita al mercato dei toys to life, business multimiliardario ma che durerà solamente una manciata di anni.

Spyro è indirettamente protagonista anche di una serie animata su Netflix (Skylanders Academy), chiusa però dopo il fallimento commerciale della linea di videogiochi omonima. Anche Spyro subisce il "trattamento remaster" con Spyro Reignited Trilogy, raccolta che include le riedizioni di Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon. Il prossimo passo? Speriamo Spyro The Dragon 4 e in questo senso alcuni rumor sembrano indicare un nuovo gioco della serie in sviluppo negli studi di Toys for Bob.