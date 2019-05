Team Empire conquista la nona stagione della Rainbow Six Pro League

Ubisoft annuncia che Team Empire, la 1° squadra classificata per la regione europea, ha conquistato il titolo di Campione della Stagione 9 della Rainbow Six Pro League nella finale di domenica 19 maggio a Milano, che ha concluso una stagione eSport davvero epica per Rainbow Six Siege.

Senza la favorita di sempre della Pro League, G2 esports, i quarti di finale della Stagione 9 della Rainbow Six Pro League hanno offerto una nuova ed entusiasmante esperienza per le otto squadre qualificate che si sono affrontate a Milano lo scorso fine settimana. Anche se tutte hanno dimostrato il proprio valore, la prima giornata della competizione è terminata con un punteggio di 2-0 in ogni quarto, concludendosi, per la prima volta nella storia della Pro League, con una squadra qualificata per le semifinali per ciascuna delle quattro regioni, Europa, America del Nord, America Latina e Asia-Pacifico.

Nella prima semifinale, la finalista dell’Invitational, Team Empire, ha dimostrato la sua superiorità contro Fnatic, malgrado la conquista della seconda mappa da parte della compagine australiana, chiudendo la partita con un successo netto (7-4 / 3-7 / 7-0). Con questa vittoria, la squadra russa ha fatto un passo avanti verso il titolo di Campione della Pro League, dove ha incontrato Evil Geniuses, qualificatosi nella seconda semifinale, dopo un intenso tira e molla contro l’attesa squadra dell’area LATAM, FaZe Clan (7-5 / 8-6). Nonostante una dura lotta da parte dei nordamericani e una seconda mappa particolarmente contesa, JoyStiCK e i compagni del Team Empire si sono aggiudicati la partita (Bank 7-4 / Oregon 6-8 / Clubhouse 7-3) e la finale della Stagione 9 della Rainbow Six Pro League.

Dopo la sua sconfitta contro G2 esports durante la finalissima del Six Invitational 2019, Team Empire ha finalmente conquistato il titolo di campione della Stagione 9 della Rainbow Six Pro League, che si è conclusa con un grande successo di pubblico e una media spettatori sul canale Twitch italiano in crescita del 149% rispetto alle precedenti finali di Rio de Janeiro.