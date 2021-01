Il team Esport Revolution entra nell'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli operatori del settore.

L'accordo costituisce un'importante partnership, che aumenta l'offerta di prestigio che l'OIES mette a disposizione degli investitori, e consentirà al team di crescere ancora nel 2021 dopo un 2020 di grandi successi.

Esport Revolution è uno dei team che sta assumendo un ruolo rilevante nel panorama Esports italiano, con l’importante supporto e l’esperienza di Tony Tubo, e un management che guarda al futuro con una politica di crescita costante.

Il club con sede vicino a Napoli rappresenta un’eccellenza per il territorio e la sua gaming house è già punto di riferimento per gli eventi streaming e le dirette dei player. Attraverso questo ingresso, l'offerta dell'Osservatorio Italiano Esports si amplia e potrà contare su una nuova compagine del settore.

Tutto il network dell'OIES potrà beneficiare dei risultati e dell'esperienza che Esport Revolution ha accumulato. “Aderiamo ad un progetto importante, che crea la base per aumentare la consapevolezza delle aziende verso l’industria Esport e allo stesso tempo semplifica le relazioni con le stesse” commenta Diego Trinchillo, presidente di Esport Revolution, per aggiungere: “Come team gareggiamo sui più importanti titoli del settore e contiamo partnership di alto livello. L’accordo con l’Osservatorio Italiano è il modo migliore per iniziare un 2021 di grandi ambizioni”.

“Esport Revolution rappresenta una realtà importante della scena Esports italiana - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'OIES - Averlo nel nostro network conferma come l'OIES sia una scelta vincente, in quanto strumento utile per i team e una community attrattiva per le aziende che vogliono investire in questo mercato".