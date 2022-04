Il team di Fable si amplia: Benjamin Jacquin passa a Playground Games

Microsoft non sembra ancora essere disposta a tornare a parlare apertamente dello sviluppo del nuovo Fable, ma il team di Playground Games non rallenta la propria espansione, con nuovi talenti accolti con frequenza dalla software house.

A questi ultimi si aggiunge ora anche Benjamin Jacquin, veterano dell'industria del videogioco, con oltre dieci anni di esperienza nel settore. Specialista nel campo VFX, lo sviluppatore ha trascorsi pluriennali in casa Ubisoft, dove ha lavorato per diverso tempo su Far Cry 5. Successivamente Jacquin si è spostato in casa Square Enix, per contribuire alla realizzazione del divertente Marvel's Guardians of the Galaxy. Ulteriori spostamenti hanno poi portato il professionista a prestare la propria esperienza allo sviluppo dell'ancora misterioso Unknown 9: Awakening, il cui team - Reflector Entertainment - è stato acquistato da Bandai Namco nel 2020.



Dopo una breve permanenza presso gli studi di Beenox, l'esperto di VFX ha ora annunciato di essere ufficialmente entrato a far parte dello staff di Playground Games. Qui, Benjamin Jacquin lavorerà allo sviluppo del nuovo Fable, destinato a raggiungere in futuro i cataloghi di Xbox Series X|S e PC. Purtroppo, il GDR è ancora privo di una finestra di lancio, con l'esclusiva Microsoft che si è mostrata soltanto in occasione della pubblicazione del primo teaser trailer.