Il Team Fordzilla inaugura il canale Twitch: adrenalina, velocità e motori

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato del primo passo compiuto da Ford nel mondo del gaming (con il Progetto P1) e, in particolare dell'esport.

L'iniziativa, chiamata Fordzilla, come dicevamo può vantare un team competitivo dal respiro internazionale, radicato in diversi paesi: Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Italia, quest'ultima capitanata da Kurolily.

Ora proprio il team esport si è buttato in un'altra avventura: inaugurare il proprio canale Twitch, dedicato interamente ai racing game di ogni fattura. L'importante è che siano rispettate alcune parole chiave, come “velocità” e “motori”.

Nel corso della lunga diretta (quasi due ore e mezza), trascorsa in compagnia di diverse personalità e “presentato” da Asmoogl, il canale Twitch si è guadagnato oltre 133 follower, non male come prima sortita su Twitch.

Durante la trasmissione, nel corso della quale pro player e streamer hanno giocato – giusto per divertimento – ad Assetto Corsa e Rocket League, Asmoogl ha svelato alcune succose novità che arriveranno nel corso delle prossime settimane e che amplieranno l'offerta del canale.

Prima fra tutte, lo streaming multilingua. Ciò significa che, di settimana in settimana, ci saranno trasmissioni nelle lingue dei vari team, quindi anche in italiano. La prossima settimana, ad esempio, è già in programma una live francese-inglese, se volete seguirla.

Inoltre, all'incirca ogni due settimane il Team Fordzilla organizzerà tornei “for fun” su vari titoli; un modo per coinvolgere la community dei racing game, sempre più attiva anche nello streaming.

Infine (di certo non ultima per importanza) verranno anche trasmessi i tornei ufficiali ai quali i team parteciperanno. Maggiori novità arriveranno nel corso delle prossime settimane, quindi non ci resta che continuare a monitorare da vicino questa ennesima, interessante iniziativa targata Fordzilla.