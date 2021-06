Team Fortress 2 raggiunge il picco di di giocatori su Steam 14 anni dopo l'uscita

Team Fortress 2 è considerato uno dei titoli più popolari ed amati di Valve. A distanza di 14 anni dalla sua originale uscita avvenuta nell'ottobre del 2007 su PC e console (come parte della raccolta The Orange Box) il frenetico FPS multiplayer continua ad essere giocato da centinaia di migliaia di giocatori.

Il numero non è casuale considerato che proprio nella giornata di oggi, 25 giugno 2021, ha raggiunto il suo picco massimo di giocatori mai registrato su Steam: ben 151.253 utenti hanno giocato contemporaneamente il titolo Valve, superando il precedente record segnato sempre in tempi recenti, precisamente a dicembre 2020, dove si arrivò a 147.360 giocatori attivi nello stesso momento. Si tratta di numeri impressionanti per un titolo che si trascina comunque quasi tre lustri sulle spalle. Tuttavia il supporto verso il gioco è stato costante nel corso di tutti questi anni, tra l'altro con una nuova patch è arrivata proprio nel corso di questa settimana.

La patch, tuttavia, si è limitata ad aggiustare la stabilità generale del gioco e ad aggiungere i nuovi oggetti di personalizzazione relativi all'estate del 2021, forse troppo poco per giustificare una riunione di massa su Team Fortress 2. Molti discutono quindi sul perché di questo nuovo record: ci sono giocatori che segnalano come le partite siano libere da bot, mentre altri ritengono che l'impennata di utenti sia dovuta alla presenza di numerosi creatori di bot alla ricerca di nuovi modi per aggirare qualunque forma di misure anti-bot aggiunte con l'ultimo update. Qualunque sia la ragione, resta comunque un risultato notevole per un "vecchio" gioco amatissimo ancora oggi.



Nei mesi scorsi il gioco è stato inoltre al centro di una spiacevole vicenda: il codice sorgente di Team Fortress 2 è stato rubato.