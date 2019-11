Il team di Half-Life Alyx comprende anche alcuni sviluppatori di Firewatch

Valve sta lavorando da tempo su Half-Life Alyx e durante il recente incontro con Geoff Keighley la compagnia ha confermato che il team di sviluppo del gioco comprende anche alcuni veterani di Campo Santo, studio noto per Firewatch.

Dopo il successo di Firewatch, il piccolo studio indipendente ha iniziato i lavori su In The Valley Of Gods, titolo che sembra però sparito dai radar in quanto non viene più citato sui canali social dell'azienda. Nell'aprile 2018 Valve ha acquistato Campo Santo e da allora il progetto è completamente scomparso dai riflettori, non è chiaro al momento se il gioco stato cancellato, allo stato attuale parte del team di Firewatch e In The Valley of Gods sta collaborando allo sviluppo e alla trama di Half-Life Alyx.

Half-Life Alyx è atteso per marzo 2020 su Steam compatibile con HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality, il gioco funzionerà esclusivamente con un visore VR e non sono previste versioni prive del supporto per la Realtà Virtuale, come confermato da Valve nelle scorse ore. Confermati l'editor di livelli e il supporto alle mod mentre sembra che non sia prevista alcuna traduzione in italiano per quanto riguarda testi, audio e sottotitoli, almeno secondo le informazioni pubblicate su Steam, che potrebbero però essere provvisorie.