Il team Haven di Jade Raymond è ufficialmente parte dei PlayStation Studios

Come ben ricorderete, lo scorso marzo è stata annunciata l'acquisizione di Haven da parte di Sony, che ha voluto fortemente il team capitanato da Jade Raymond tra i PlayStation Studios. A distanza di mesi, il colosso nipponico ha confermato l'esito positivo della transazione.

In maniera simile a quanto visto con altre acquisizioni (un esempio emblematico è quello di Activision Blizzard e Microsoft), il processo utile a completare la fusione tra le aziende è spesso lungo e tortuoso e talvolta deve passare attraverso controlli che richiedono parecchio tempo. In questo caso sono stati necessari meno di quattro mesi per fare sì che Haven entrasse ufficialmente a far parte della sempre più numerosa famiglia dei PlayStation Studios.

Al momento non conosciamo i dettagli in merito al progetto in sviluppo presso la software house, ma è probabile che si tratti di qualcosa di molto importante, al punto da spingere Sony a voler acquisire l'azienda e avere dalla sua parte una personalità come quella di Jade Raymond, che per anni ha lavorato in Ubisoft dando vita a successi come Assassin's Creed.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che gli ultimi rumor suggeriscono che Sony sia al lavoro su un MMO per PlayStation 5 e un brevetto sembra confermarlo.