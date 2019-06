Team Liquid e Marvel: una super partnership a Stelle e Strisce

Un'interessante iniziativa sta animando l'esport a Stelle e Strisce: il Team Liquid, attivo ovviamente in League of Legends, ha stretto una partnership con Marvel Entertainment per la creazione di abbigliamento tecnico in edizione limitata per il team durante il Rift Rivals attualmente in corso.

Il Rift Rivals vede le migliori squadre di League of Legends del Nord America affrontare le migliori squadre europee. Una sorta di duello intercontinentale tra i top team occidentali.

È possibile vedere il team nel video in calce alla notizia, già vestito a tema Avengers, con lo stesso motivo che caratterizzava la divisa dei Vendicatori in Endgame. Non solo: il team ha anche indossato maglie tecniche a tema Capitan America e Iron Man.

Mike Milanov COO del Team Liquid riguardo alla partnership ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è quello di iniziare con il merchandise nella prima fase e, ovviamente, vogliamo fare molto di più". "Ci piacerebbe anche provare cose nuove, come entrare nell'universo Marvel o sperimentare nuove proposte per giochi e fumetti".

Il Team Liquid, insomma, grazie a questa inedita partnership con uno dei colossi dell'intrattenimento punta a diventare ancora più importante nel panorama esport nordamericano e non solo.