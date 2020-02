Il team di Metroid Prime 4 dà il benvenuto a veterani di Crysis 3 ed Epic Mickey

Retro Studios, il team che ha ereditato il compito di sviluppare Metroid Prime 4, continua ad allargarsi: dopo aver aperto le sue porte al direttore artistico di Battlefield 5, ha dato il benvenuto ad altri due veterani del settore.

Il primo è Mark Capers, assunto per il ruolo di Environment Design Artist. In passato ha lavorato come designer per New Super Lucky's Tale e i giochi della serie Epic Mickey. In Retro Studios si è riunito con diversi suoi ex colleghi di lavoro, come alcuni vecchi dipendenti di Junction Point e Stephen Dupree, lead designer di New Super Lucky's Tale e Donkey Kong Country: Tropical Freeze.

L'altro sviluppatore ad essersi unito al team di Metroid Prime 4, anch'egli per ricoprire il ruolo di Environment Design Artist, è James Beech, designer che in passato ha messo le sue abilità al servizio di Crysis 3 e DC Universe Online. Ha lavorato anche ad Eternal Darkness 2, seguito cancellato del classico di culto sviluppato da Silicon Knights per Nintendo GameCube.

Metroid Prime 4, ricordiamo, è in sviluppo esclusivamente per Nintendo Switch, ma non è mai stato mostrato al pubblico ed è ancora privo di una data d'uscita. Secondo alcune indiscrezioni, parte dello sviluppo sarebbe stato affidato in outsourcing per accelerare i tempi.