Team Ninja accoglie il produttore di Bloodborne, Masaaki Yamagiwa

Il responsabile dei PlayStation Indies ed ex presidente di SIE Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, celebra con una simpatica foto condivisa sui social l'ingresso nel Team Ninja di Masaaki Yamagiwa, produttore del kolossal soulslike Bloodborne.

Lo scatto pubblicato da Yoshida lo ritrae appunto in compagnia di un raggiante Yamagiwa e di Fumihiko Yasuda, produttore del Team Ninja e della serie di Nioh. Il matrimonio tra il produttore di Bloodborne e la software house giapponese, come facilmente prevedibile, sta scatenando la curiosità degli appassionati di action adventure e, con essa, l'immancabile ridda di voci di corridoio sul possibile impegno di Yamagiwa sul rumoreggiato progetto di Nioh 3.

Ad ogni modo, non sono ancora noti i termini della collaborazione del Team Ninja con l'ormai ex esponente di FromSoftware: non sappiamo, quindi, se a Yamagiwa verrà affidato il compito di sviluppare un nuovo progetto non ancora annunciato o se contribuirà alla realizzazione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Nella speranza di scoprire al più presto quale sarà il prossimo progetto affidato a Yamagiwa dal Team Ninja, vi lasciamo ai commenti e, qualora non l'aveste ancora letto, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un nostro approfondimento su quante copie ha venduto Bloodborne dal lancio.