Team Ninja annuncia il Dead or Alive 6 World Championship

Koei Tecmo Europe e Team Ninja sono felici di annunciare il Dead or Alive 6 World Championship, una competizione globale di eSports che si terrà in Europa, negli Stati Uniti e in Asia.

La competizione si concluderà con i migliori giocatori di ogni regione che si sfideranno in diretta alle Finali in Giappone con l'equivalente di 10 milioni di yen (JPY) in denaro e premi in palio. La serie mondiale di tornei avrà inizio il 20 aprile 2019 a Lione, in Francia, al MIXUP, e continuerà per tutto l'anno. I giocatori si affronteranno per guadagnare uno dei 16 posti totali delle finali di Dead or Alive 6 World Championship e per vincere il titolo di Dead or Alive 6 Grand Champion.

Gareggiando nel DOA6 WC, i giocatori guadagneranno punti classifica in base alle prestazioni del torneo per posizionarsi nella classifica ufficiale di DOA6 WC. Più punti classifica verranno accumulati, più in alto si salirà nella stessa. Alla fine del circuito del torneo, ci saranno 11 posti dalle tre classifiche regionali, con i primi cinque degli Stati Uniti, i primi tre dell'Asia e i primi tre dall'Europa che avanzeranno fino alla finale. Dei restanti cinque posti qualificanti, tre saranno assegnati ai vincitori degli eventi Fatal Match offline, mentre gli ultimi due posti saranno in palio al DOA6 WC Last Chance Qualifier presente al Dead or Alive Festival 2019.

Le principali tappe del torneo in Europa comprendono: il MIXUP 2019 a Lione, Francia (20-21 aprile 2019), il VSFighting 2019 a Birmingham, Regno Unito (20-21 luglio) e l'Ultimate Fighting Arena 2019 a Parigi, Francia (27-29 settembre 2019). Per ulteriori informazioni su Dead or Alive 6 World Championship, tra cui la programmazione completa e la lista delle regole, siete invitati a visitare il sito ufficiale di Dead or Alive 6.