Team Ninja e la next gen: in sviluppo un gioco open world per PC, PS5 e Xbox Series X/S?

Dopo aver discusso delle probabilità di un arrivo in futuro di Nioh 3 e Ninja Gaiden, il produttore del Team Ninja Fumihiko Yasuda è intervenuto sulle pagine di The Gamer per prospettare lo sviluppo di un videogioco a mondo aperto per PC e sistemi nextgen.

Durante l'intervista concessa a The Gamer, l'esponente della software house giapponese ha ricordato come "abbiamo portato su PlayStation 5 la Complete Edition di Nioh 2, quindi abbiamo avuto il tempo di lavorare con l'hardware più recente. Grazie a questa possibilità, e alle potenzialità offerteci dall'hardware di ultima generazione, stiamo vedendo quali miglioramenti possiamo ottenere, ad esempio con l'SSD e con i suoi tempi di caricamento molto più rapidi rispetto al passato".

Fatto questo dovuto preambolo, Yasuda non nasconde la sua volontà di attingere alle risorse computazionali delle nuove piattaforme tra PC, PS5 e Xbox Series X/S per "provare a cimentarmi nello sviluppo di un gioco in stile open world, in futuro. Quindi sì, se guardo al nuovo hardware penso che si tratti sicuramente di un qualcosa che potrebbe permetterci di provare questo approccio".

Allo stato attuale, quindi, non sappiamo con certezza se le intenzioni del Team Ninja riusciranno o meno a concretizzarsi nello sviluppo di un gioco open world appartenente a una nuova proprietà intellettuale o, perchè no, alle serie di Nioh e Ninja Gaiden. Per un ulteriore approfondimento, vi rimandiamo all'intervista che Yasuda ha concesso ad Everyeye.it per discutere delle ambizioni del Team Ninja tra Nioh 2 e futuro.