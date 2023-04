Team Ninja oltre Rise of the Ronin: in sviluppo un gioco misterioso in uscita nel 2023?

Nonostante Rise of the Ronin sia il progetto il ambizioso di Team Ninja, la storica software house giapponese sarebbe al lavoro su un ulteriore videogioco destinato ad approdare sul mercato nel 2023: a suggerirlo è Fumihiko Yasuda.

Ai microfoni di Famitsu, il boss di Team Ninja ha esordito nel suo discorso ricordando come "stiamo sviluppando Rise of the Ronin da circa sette anni e prevediamo di commercializzarlo nel 2024. C'è poi un nostro titolo che uscirà nel 2023 e un altro ancora che vedrà la luce nel 2025. Spero di poter fornirvi ulteriori dettagli in futuro, quando ne avrò l'opportunità".

A voler dar retta a Yasuda, quindi, l'agenda del Team Ninja è particolarmente fitta di appuntamenti e lo sarà ancor di più da qui ai prossimi mesi, con il reveal ufficiale del videogioco misterioso destinato ad approdare entro fine 2023 su una rosa di piattaforme che deve essere ancora ufficializzata. E questo, per tacere dei futuri approfondimenti su Rise of the Ronin e sugli impegni dell'azienda nipponica per il supporto post-lancio di Wo Long Fallen Dynasty, recentemente approdato su PC, console e Game Pass.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei vertici di Team Ninja, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty a firma di Francesco Carrabba.