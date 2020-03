Team Ninja: gli sviluppatori discutono dei DLC di Nioh 2 e di un ritorno di Ninja Gaiden

Manca pochissimo al lancio di Nioh 2 su PlayStation 4 e il team di sviluppo ha deciso di festeggiare l'evento concedendo un'interessante intervista alla redazione di Famitsu, noto magazine giapponese.

Nel corso della chiacchierata sono stati affrontati diversi argomenti, tra i quali ha fatto capolino una domanda sul possibile ritorno di Ninja Gaiden. Interpellato in merito, Fumihiko Yasuda, game director di Nioh 2, non ha esitato, affermando di desiderare ardentemente di potersi dedicare al progetto. Ne ha dunque approfittato per chiedere scherzosamente l'autorizzazione a Hisashi Koinuma, Presidente di Team Ninja, anch'egli presente all'intervista. Quest'ultimo, divertito, ha però negato l'autorizzazione, perché gli sviluppatori devono ora concentrarsi sui DLC di Nioh 2. Rassegnato, a Yasuda non è rimasto altro da fare che commentare con una risata e un "Capisco, non si può ancora fare!".



Restando in tema di supporto post-lancio, ricordiamo che Team Ninja ha già confermato che saranno pubblicati tre DLC di Nioh 2, volti ad espandere la narrazione. Il primo dei contenuti aggiuntivi, ha rivelato Yasuda nel corso dell'intervista, sarà ambientato in un periodo differente da quello delle vicende narrate nel gioco, ma che il Giappone continuerà ad essere l'ambientazione delle vicende. Un indizio sembrerebbe puntare al periodo di affermazione dell'ordine dei Samurai: il DLC includerà infatti un bonus pre-ordine denominato "First Samurai Armor"/"Armatura del Primo Samurai".