Team Ninja: la versione next-gen di Nioh 2 e un nuovo gioco in arrivo nel 2021

Il portale giapponese 4gamer ha elencato i giochi più attesi del 2021 dai vari sviluppatori di Koei Tecmo, fornendo interessanti informazioni sulle novità in arrivo per Nioh 2 e sullo sviluppo di un nuovo gioco.

Nello speciale sono infatti state pubblicate una serie di dichiarazioni da parte di alcuni dei più famosi sviluppatori che lavora sotto l'egida di Koei Tecmo. Tra questi spicca Fumihiko Yasuda, responsabile del brand del Team Ninja, che ha lavorato alla serie Nioh e Ninja Gaiden. Yasuda ha fornito alcuni dettagli sui progetti per il 2021 dello studio: "A febbraio pubblicheremo Nioh 2 Remastered: Complete Edition e The Nioh Collection, che contiene tutta la serie, per PlayStation 5. Spero che possa essere l'occasione per le persone che non li hanno giocati di vedere com'è Nioh sulle console di nuova generazione. Stiamo anche preparando una serie di annunci di nuovi titoli del Team Ninja per il 2021, quindi rimanete sintonizzati!"

Insomma, in attesa della versione next-gen di Nioh 2 che uscirà il prossimo 5 febbraio su PS5, Yasuda ha confermato l'arrivo di giochi completamente nuovi e non ancora annunciati. Non resta che attendere per saperne di più sui progetti del Team Ninja.