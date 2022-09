Team Ninja: dopo Wo Long tornerà Ninja Gaiden? Il chiarimento del direttore Yasuda

Dopo aver confermato che Wo Long Fallen Dynasty sarà un gioco difficile, il direttore del Team Ninja Fumihiko Yasuda fornisce un chiarimento sulle strategie della software house giapponese in merito al possibile ritorno della serie di Ninja Gaiden con un nuovo capitolo.

Il direttore della serie di Nioh spiega che una delle intenzioni del Team Ninja è proprio quella di servirsi di Wo Long per solleticare la curiosità dei fan di lunga data di Ninja Gaiden e preparare il terreno per il possibile, futuro ritorno di questa iconica IP action.

Yasuda sottolinea infatti come "abbiamo sempre il desiderio di compiacere e rendere felici i nostri fan. Per questo è così importante vedere i fan così interessati alle nostre serie esistenti, ci restituisce la sensazione di voler creare dei nuovi capitoli per quelle IP (come Ninja Gaiden e Nioh, ndr)".

L'esponente del Team Ninja spiega altresì che "dobbiamo sempre bilanciare queste due visioni incentrate da un lato sulla volontà dei fan di vederci creare dei nuovi capitoli per IP esistenti e, dall'altro lato, il nostro desiderio di sviluppare sempre dei videogiochi innovativi. Per questo occorre valutare ogni volta quali risorse abbiamo a disposizione e capire, di conseguenza, se i progetti che vogliamo sviluppare sapranno funzionare meglio nel contesto di una serie già esistente o in quello di una nuova IP".

Per Yasuda, quindi, Ninja Gaiden potrà fare il suo ritorno solo ed esclusivamente se la visione creativa di un nuovo capitolo saprà aderire alle risorse a disposizione della software house e all'esperienza maturata dal proprio team di sviluppo. Nell'attesa di ricevere nuovi chiarimenti dal Team Ninja, vi lasciamo in compagnia della nostra prova con la demo di Wo Long Fallen Dynasty tra mostri e leggende cinesi.