Il team Outplayed entra nell'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli operatori del settore.

L'accordo rientra nell'obiettivo di immettere valore e competenza nel network dell'OIES e di posizionare Outplayed tra i team più importanti e riconosciuti in Italia.

Outplayed vanta nel suo palmares Campioni e Vicecampioni italiani di League of Legends, Rainbow Six, Crash Team Racing, Call of Duty, Fornite, Fifa, PES, Clash Royale e Counter Strike oltre che ad ottimi risultati internazionali quali Top 8 European Master di League of Legends.

Alcuni dei giocatori formati nella scuderia di Outplayed sono oggi protagonisti nei massimi campionati internazionali su svariati titoli. Outplayed oltre alla presenza dei propri team in tutti i titoli più importanti competitivi gode del proprio portale Esports trai più rinomati del settore.

Entro la fine del 2020 lancerà anche due nuove piattaforme digitali dedicate al mondo del gaming. Con questo ingresso, il valore dei team associati al network dell'OIES si arricchirà dell'importante esperienza di Outplayed, che metterà a disposizione la sua competenza nello sviluppo di progetti e iniziative.

"Siamo molto felici di far parte di questa nuova realtà che sarà fondamentale per creare un network di lavoro e di competenze per uno dei settori di mercato più interessanti degli ultimi anni - commenta il CEO di Outplayed Simone Benedetti-. Siamo entusiasti di poter condividere la nostra esperienza ed il nostro lavoro con alcune delle realtà italiane più ambiziose e lungimiranti e con loro creare delle nuove opportunità di reciproco interesse".

"Outplayed porterà nell'OIES un profilo di assoluta qualità - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'OIES - Il ruolo del team nella scena Esports italiana è di primo livello e questo aiuterà le aziende associate ad avere un ulteriore referente autorevole per lo sviluppo di business e networking. Con questo ingresso l'OIES si dimostra polo d'eccellenza in cui trovare gli interlocutori Esports più importanti".