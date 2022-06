Il team di Pokémon GO è in difficoltà: cancellati 4 giochi, stando ad un report

Nel corso della serata è apparso sulle pagine di Bloomberg un nuovo report di Jason Schreier, il quale avrebbe messo in evidenza alcune problematiche che il team di sviluppo di Pokémon GO sta attraversando nell'ultimo periodo.

Stando all'articolo apparso sulle pagine del portale, infatti, Niantic Inc., sarebbe in un periodo di enormi difficoltà economiche dovute all'incapacità di replicare il successo di Pokémon GO, il titolo in realtà aumentata arrivato su Android e iOS nell'ormai lontano 2016. Tutti i prodotti usciti successivamente non hanno mai toccato i picchi di popolarità del titolo a base di mostri tascabili e ciò ha influito pesantemente sulla situazione finanziaria della software house.

La situazione in cui versa lo studio ha costretto i piani alti ad azioni nette: nell'articolo di Bloomberg si parla di ben quattro progetti in sviluppo cancellati e di circa novanta licenziamenti. John Hanke, il Chief Executive Officer del team di sviluppo, ha confermato in un'email a Schreier che l'azienda è in difficoltà economiche e sta riducendo gli investimenti in diversi settori per fare in modo da affrontare i duri momenti in arrivo.

È stato inoltre confermato che uno dei progetti cancellati è Heavy Metal, il gioco in realtà aumentata dedicato ai Transformers. È invece ancora in sviluppo il recentemente annunciato NBA All-World, titolo realizzato in collaborazione con l'NBA.