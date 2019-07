Il Team Rocket ha invaso il mondo di Pokemon GO, arrivano i Pokemon Ombra!

Come promesso nei giorni scorsi, l'invasione del Team Rocket in Pokemon GO è finalmente realtà: dalla tarda serata del 22 luglio il malvagio duo (trio, contando anche Meowth) ha iniziato a fare la sua comparsa nel gioco, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Come i giocatori più attenti hanno notato, alcuni PokèStop sono stati presi d'assalto dal Team GO Rocket, questi edifici sono riconoscibili per la presenza di una grande R di colore rosso posta sulla cima, accessibili solamente agli allenatori di livello 8 o superiore. Entrando nel PokèStop partirà una sfida contro una recluta del Team Rocket, una battaglia 3v3 con il palio una Premier Ball necessaria per catturare i nuovi Pokemon Ombra.

I Pokemon Ombra possono essere purificati utilizzando due Caramelle e 2.000 Polvere di Stelle, questo processo porterà le creature al Livello 25, i Pokemon Purificati possono essere riconosciuti dall'apposita icona e dall'aura bianca che li circonda.

Ricordiamo che per celebrare l'estate è anche disponibile il nuovo Pikachu con cappello di paglia, ottenibile fino al 29 luglio da tutti gli allenatori di Pokemon GO.