Pokémon GO Fest: un pallone aerostatico del Team Rocket sorvola Dortmund!

Ormai non ci sono più dubbi: il Team Rocket sta davvero per arrivare in Pokémon GO. In questi giorni, in occasione del festival di Dortmund, una mongolfiera con l'inequivocabile simbolo dell'organizzazione criminale sta sorvolando i cieli della città tedesca, anticipandone l'arrivo nel gioco in realtà aumentata.

Il pallone aerostatico, come ben sapranno tutti coloro che hanno visto l'anime, è uno dei mezzi di locomozione preferiti del team. Come se non bastasse, uno sgherro si sta persino insinuando dell'inquadratura dei giocatori intenti a fare delle foto a Dortmund. Non è neppure la prima volta che accade, dal momento che la stessa identica cosa è successa anche al Pokémon GO Fest di Chicago dello scorso mese.

La data in cui il Team Rocket debutterà in Pokémon GO risulta ancora sconosciuta, ma grazie ai data miner conosciamo già una marea di dettagli sulle novità di gameplay che verranno introdotte per l'occasione. A quanto pare, l'organizzazione criminale sarà legata a doppio filo con la nuova meccanica dell'Invasione: gli adepti e i caposquadra (tra cui Blanche, Candela e Spark) assalteranno i PokéStop e spetterà agli allenatori affrontarli e sconfiggerli. Al termine della battaglia potranno catturare un Pokémon in forma Ombra (altra grande novità in arrivo) che avranno bisogno di essere purificati per poter ritornare alle loro sembianze originali. Nell'attesa che il Team Rocket arrivi in Pokémon GO, dal 10 al 31 luglio potrete affrontare Armored MewTwo.