Un team di scienziati ricorre a Age of Empires 2 per provare la strategia dei 300 Spartani

Un team di scienziati, mosso dal desiderio di esaminare il conflitto tra due specie di formiche in Australia, ha condotto uno studio in cui il videogioco Age of Empires 2 ha avuto inaspettatamente un suo ruolo chiave.

La domanda a cui gli studiosi volevano dar risposta era: perché in uno scontro fra le formiche della carne locali e la piccola formica argentina le prime escono sconfitte nonostante le loro dimensioni siano maggiori?

Questo scenario riporta alla mente la situazione che gli stati greci alleati guidati dagli spartani crearono contro i persiani nella battaglia delle Termopili.

Così i ricercatori hanno pensato a Age of Empires 2 (qui la nostra recensione di Age of Empires II Definitive Edition). Hanno ricreato uno scenario in game in cui le unità più forti si scontravano con quelle più deboli e numerose e hanno scoperto che, combattendo all'aperto, trionfa la quantità, ma quando il terreno si restringe, trionfa la qualità.

Il team di scienziati, in modo speculare, ha infine ricreato questi stessi scenari con le formiche per arrivare esattamente alla stessa conclusione. I risultati sono stati pubblicati su una nota rivista scientifica.

Il problema nel caso del mondo reale, però, è che i campi di battaglia su cui infuria la guerre tra formiche si stanno impoverendo sempre più, il che ci sta portando le specie selvatiche a una progressiva sostituzione da parte di specie più pericolose.