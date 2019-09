Il Team SoloMid sta costruendo una struttura esport da oltre 13 milioni di Dollari

Il Team SoloMid, organizzazione esport molto conosciuta e attiva su molteplici titoli, ha svelato le prime immagini relative al nuovo, gigantesco impianto in costruzione a Los Angeles. Il CEO di TSM Andy "Reginald" Dinh ha rivelato che l'NBA è stata una delle principali fonti di ispirazione.

"...Ho fatto un tour delle strutture dei Lakers e dei Warriors mentre progettavamo la nostra struttura", ha detto Reginald al Los Angeles Times. “Quello che hanno costruito è stato fantastico per i giocatori di basket e volevamo fare una struttura simile adatta ai giocatori esport. Vogliamo dare il miglior ambiente di allenamento per i nostri giocatori. Vogliamo assicurarci che i nostri giocatori e il nostro staff abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo. Nei prossimi 10-20 anni vogliamo mantenere la nostra posizione di leader degli esport".

La nuova struttura comprenderà una sala per lo streaming, una sala fitness, un centro benessere, sale per gli l'allenamenti e sessioni con gli allenatori, uno psicologo sportivo a tempo pieno (quindi ragazzi che avete studiato questa bella disciplina fatevi avanti) e molto altro.

"Avere tutti i giocatori in un unico spazio e tenere traccia delle loro prestazioni, è lì che possiamo avere le maggiori aree di crescita", ha detto Reginald.

Secondo il TSM questo sarà il più grande hub esport di tutto il Nord America e sarà il primo a disporre sia di un centro benessere che di una palestra.

La costruzione dovrebbe iniziare a settembre e l'apertura della struttura è prevista per febbraio 2020. Questa struttura “ospiterà l'intera organizzazione di TSM”. Ciò significa che tutti i giocatori e gli allenatori di tutte le loro squadre si alleneranno lì e tutti i dipendenti lavoreranno all'interno della struttura.

Oltre a LoL, il Team SoloMid si è anche espanso in Fortnite (il loro campioncino di punta è Myth), Apex Legends, Rocket League, PUBG, Smash Bros, Hearthstone e Magic: the Gathering. Il TSM ha avuto anche un team di CS: GO danese nel 2015 che hanno acquisito dai Dignitas.

Il nucleo di quel roster, poi, avrebbe continuato con gli Astralis, ovvero uno dei migliori team CS: GO di tutti i tempi e ora ancora più leggendario, dato che è l'unico team ad aver vinto quattro Major nella storia dell'FPS Valve.