Il Team SoloMid svela il mastodontico quartier generale da 50 milioni di Dollari

L'organizzazione esport Team SoloMid (o, per gli amici, TSM) ha ufficialmente presentato il progetto visionario che sta conducendo alla costruzione del nuovo centro dell'organizzazione che verrà inaugurato entro la fine di quest'anno, Covid-19 permettendo.

La struttura sarà a Los Angeles (vero El Dorado, per operazioni di questo tipo) e presenterà uno studio per la produzione di contenuti, una palestra e un bel po' di altri ambienti dedicati al benessere degli atleti, all'intrattenimento e al merchandise.

Principalmente, però, il centro fungerà da quartier generale e hub principale per l'organizzazione e per i pro player. Molte altre organizzazioni si stanno allargando, presentando le proprie mega strutture (no, non è un programma di Real Time, anche se lo spunto è interessante).

Il Team Liquid ha rivelato la sua struttura in Olanda, i Dignitas sempre a Los Angeles (così come i 100 Thieves), i Complexity a Frisco in Texas, i Philadelphia Fusion stanno costruendo un'arena da 50 milioni di Dollari (la posa della prima pietra è stata trasmessa in TV e ha visto la partecipazione del mondo politico e finanziario).

Il TSM Performance Center potrà contare su: Palestra fitness; Lenovo Lounge; Merch Store; Centro benessere; uffici Open Space; sale LAN; Scrim Room; sale dedicate al Coaching; Spazio per eventi live; TSM Stage; Cucine; Sala riunioni e così via.

Questa sarà la struttura di gioco più costosa del mondo con quasi 50 milioni di Dollari di spesa, per la struttura di oltre 2.300 m/q. Potete dare un'occhiata al tour che i TSM hanno caricato su YouTube, che permette di farsi un'idea di ciò che verrà in compagnia di Leena Xu, presidente dei TSM, e del loro giocatore di punta di Fortnite, Myth.

Nel sito ufficiale dei TSM, potete trovare anche le planimetrie della struttura.