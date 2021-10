Team Sonic Racing 30th Anniversary Edition in preordine su Amazon

Amazon apre i preordini di un'edizione particolare di Team Sonic Racing, celebrativa per i 30 anni del famoso porcospino blu. Team Sonic Racing 30th Anniversary Edition è in arrivo il 20 ottobre per PlayStation 4 e Nintendo Switch, vediamo assieme prezzo e contenuto.

Il gioco è in preordine su Amazon a 29,99 euro sia per PlayStation 4 che per Nintendo Switch al prezzo minimo garantito, preordinando subito se il prezzo del gioco dovesse scendere dalla data dell'ordine a quella di spedizione, Amazon addebiterà in automatico il prezzo più basso che il gioco abbia mai raggiunto, l'operazione sarà automatica e non dovremo fare nulla.

All'interno della confezione sarà presente il disco del gioco uscito originariamente nel 2019 ed uno artbook speciale con 34 pagine di illustrazioni che ripercorre la storia dell'icona di SEGA.

Di seguito i link ai preordini:

Se siete dei fan di Sonic, l'ultimo gioco uscito poco tempo fa, Sonic Colours Ultimate, è acquistabile su Amazon con un portachiavi di Baby Sonic incluso nella confezione, a 39,99 euro per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, venduto e spedito da Amazon stessa con consegna immediata, quindi con garanzia totale per ogni tipo di problema.