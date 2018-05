Team Sonic Racing annunciato ufficialmente: esce in inverno su PS4, Xbox One, Switch e PC

Scaldate i motori! Oggi, SEGA ha annunciato Team Sonic Racing, una nuovissima esperienza racing sviluppata dallo studio pluri-premiato, Sumo Digital.

Combinando i migliori elementi del genere arcade con frenetiche competizioni e esclusive opzioni di personalizzazione del veicolo, i fan di Sonic potranno giocare da soli, fare squadra con gli amici o sfidarsi l'uno contro l'altro tra squadre rivali in tutto l'universo di Sonic.

Team Sonic Racing sarà disponibile in versione fisica e digitale questo Inverno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch con una release, solo digitale, su PC. Sarà possibile effettuare il pre-order dell’edizione fisica molto presto. Per festeggiare l’annuncio, SEGA ha pubblicato un nuovo trailer offrendo ai fan un primo sguardo di ciò che vedranno questo Inverno.

Team Sonic Racing permetterà ai fan di correre in rombanti circuiti dell’Universo di Sonic nei panni di Sonic, Shadow, Tails e molti altri, sfidandosi anche in competizioni multiplayer. Competi per conto tuo contro 12 piloti online in diverse ed esilaranti modalità di gioco in single o multiplayer, tra cui Grand Prix, Time Trial, Team Adventure e altro ancora. Con personaggi, modalità di gioco e opzioni di personalizzazione totalmente unici, Team Sonic Racing unisce i migliori elementi dei giochi di corse.

Caratteristiche Chiave: