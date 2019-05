Team Sonic Racing: gameplay, personalizzazione e story mode si mostrano in video

Dopo aver recentemente fornito maggiori dettagli sulla modalità multiplayer di Team Sonic Racing, SEGA propone al pubblico un nuovo ricco video gameplay dedicato al titolo.

Nel corso del corposo footage, che presenta una durata di circa quarantacinque minuti, i videogiocatori possono dare uno sguardo a più approfondito al gameplay che caratterizza il racing game, ma non solo. Ampio spazio è infatti riservato anche alle diverse opzioni di personalizzazione disponibili all'interno del gioco, mentre è inoltre possibile farsi una prima idea della struttura di "Team Adventure", la modalità storia di Team Sonic Racing. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!

Team Sonic Racing realizzerà il proprio esordio sul mercato videoludico il prossimo 21 maggio. A partire da questa data, il gioco sarà disponibile in formato fisico e digitale su console (Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch). Per la versione PC del titolo è invece prevista esclusivamente la pubblicazione in formato digitale. Per maggiori informazioni sul gioco dedicato al porcospino blu, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Team Sonic Racing, all'interno del quale il nostro Daniele D'Orefice vi presenta il racing game di casa SEGA.