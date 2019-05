Team Sonic Racing: il nuovo trailer in live action celebra il lancio del gioco

SEGA annuncia che Team Sonic Racing è ora disponibile in tutto il mondo. Caratterizzato dagli amati personaggi di Sonic e da 21 piste provenienti dal Sonic Universe, Team Sonic Racing combina i migliori elementi del genere arcade e frenetiche competizioni in multiplayer.

Team Sonic Racing è ora disponibile, in edizione fisica e digitale, per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e in edizione solo digitale per PC. Per celebrare il lancio, SEGA ha pubblicato un divertente trailer live-action di Team Sonic Racing con concorrenti in carne e ossa che si sfidano in una competizione di shopping di generi alimentari.

Sviluppato da Sumo Digital, Team Sonic Racing combina vivaci e familiari location, provenienti dall'Universo di Sonic, con una competizione frenetica in cui iconici personaggi sfrecciano verso il traguardo. Gareggia insieme e vinci insieme come una squadra, condividendo power-up e speed boost. Scegli il tuo stile di guida e tra 3 diversi tipi di personaggi e sblocca le diverse opzioni di personalizzazione del veicolo. Premi il turbo e fai squadra. Team Sonic Racing è il team racing a velocità SuperSonica!