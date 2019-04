Team Sonic Racing: il nuovo video gameplay è incentrato sul gioco di squadra

Accendete i motori, fan di Sonic! Oggi, SEGA ha svelato un nuovo video di gameplay di Team Sonic Racing, l’attesissimo titolo racing a squadre disponibile il 21 maggio 2019.

Sviluppato dal pluripremiato studio Sumo, Team Sonic Racing combina i migliori elementi del genere arcade e frenetiche competizioni con nostalgici personaggi e ambientazioni tratte dall'Universo di Sonic. Gareggia e vinci insieme ai tuoi amici in modalità multiplayer online o in co-op locale utilizzando le meccaniche dinamiche del team e le caratteristiche di personalizzazione del veicolo per sfrecciare sul traguardo.

Team Sonic Racing sarà disponibile in edizione fisica e digitale il 21 maggio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e con una release solo digitale su PC.